Ведущая Маша Ефросинина разнесла ложь президента РФ Владимира Путина об армии и мобилизации. Она пожелала кровавому диктатору остаться одиноким и как можно быстрее скончаться.

Высмеяла Маша заявления о частичной мобилизации, отметив, что она тотальная и началась до 21 сентября.

— Я о лжи. Даже у лжецов есть кодекс чести, если можно так сказать. Когда ты врешь, и все уже понимают, что ты врешь, заканчивай. Но нет, эта бункерная крыса совершенно не думает о том, что у нее самая демотивированная армия в мире. Это армия алкоголиков, провинциалов и тех, кто не имеет даже телевизора, — сказала Ефросинина.

Высказалась ведущая и о “диванных экспертах” РФ, отметив популярные запросы в Google от них — Как выбраться за границу России, Как сломать руки-ноги и другое. Говорит, превзошли сами себя.

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