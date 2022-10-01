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Бункерная крыса совершенно не думает: Ефросинина прошлась по лжи Путина

1 октября 2022, 10:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бункерная крыса совершенно не думает: Ефросинина прошлась по лжи Путина
Источник: Маша Єфросініна

Ведущая Маша Ефросинина разнесла ложь президента РФ Владимира Путина об армии и мобилизации. Она пожелала кровавому диктатору остаться одиноким и как можно быстрее скончаться.

Высмеяла Маша заявления о частичной мобилизации, отметив, что она тотальная и началась до 21 сентября.

— Я о лжи. Даже у лжецов есть кодекс чести, если можно так сказать. Когда ты врешь, и все уже понимают, что ты врешь, заканчивай. Но нет, эта бункерная крыса совершенно не думает о том, что у нее самая демотивированная армия в мире. Это армия алкоголиков, провинциалов и тех, кто не имеет даже телевизора, — сказала Ефросинина.

Высказалась ведущая и о “диванных экспертах” РФ, отметив популярные запросы в Google от них — Как выбраться за границу России, Как сломать руки-ноги и другое. Говорит,  превзошли сами себя.

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— Желаем ему остаться брошенным, чтобы превратиться в эгоистическое одинокое посмешище, поскольку одинокое посмешище – это мертвое посмешище. Чего весь украинский народ искренне ему и желает, — подытожила Маша.

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Владимир Путин Маша Ефросинина
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