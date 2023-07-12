Блогер Даша Квиткова поделилась своим архивным фото с детства.

Кто-то из подписчиков в Instagram у Даши спросил, на кого она больше похожа — на маму или папу. Квиткова сказала, что не знает, а потом прикрепила несколько своих детских фото, очевидно, чтобы поклонники сами определили, с кем из родителей у нее большая схожесть.

На одном кадре Даша предстала совсем крохой, на другом, скорее всего, в садике или в первом классе. И там, и там девочка выглядит счастливой и улыбчивой.

Ранее Даша Квиткова делилась своими секретами красоты, которые позволяют ей выглядеть свежо и эффектно. Блогер рассказала, что каждое утро умывается холодной водой, прикладывает к лицу лед или же принимает холодный душ.

Такие действия помогают от отеков, особенно после недосыпания.