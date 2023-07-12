Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Не знаю, на кого похожа: Даша Квиткова показала свои детские фото

12 июля 2023, 10:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Даша Квіткова
Источник: Даша Квиткова

Блогер Даша Квиткова поделилась своим архивным фото с детства.

Кто-то из подписчиков в Instagram у Даши спросил, на кого она больше похожа — на маму или папу. Квиткова сказала, что не знает, а потом прикрепила несколько своих детских фото, очевидно, чтобы поклонники сами определили, с кем из родителей у нее большая схожесть.

На одном кадре Даша предстала совсем крохой, на другом, скорее всего, в садике или в первом классе. И там, и там девочка выглядит счастливой и улыбчивой.

Даша Квиткова в детстве

Ранее Даша Квиткова делилась своими секретами красоты, которые позволяют ей выглядеть свежо и эффектно. Блогер рассказала, что каждое утро умывается холодной водой, прикладывает к лицу лед или же принимает холодный душ.

Такие действия помогают от отеков, особенно после недосыпания.

Читайте также:
КвітковаКвиткова рассказала, что подарил ей Никита Добрынин на день рождения

Теги
Даша Квиткова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь