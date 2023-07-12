Блогерка Даша Квіткова поділилася своїм архівним фото з дитинства.

Спілкуючись із підписниками в Instagram, хтось у Даші запитав, на кого вона більше схожа – на маму чи тата. Квіткова сказала, що не знає, а тому прикріпила кілька своїх дитячих фото, вочевидь, щоб шанувальники самі визначили, з ким із батьків у неї більша схожість.

На одному кадрі Даша постала зовсім крихіткою, на іншому, найімовірніше, в садочку або в першому класі. І там, і там дівчинка має щасливий та усміхнений вигляд.

Раніше Даша Квіткова ділилася своїми секретами краси, які дають їй змогу мати свіжий і ефектний вигляд. Блогерка розповіла, що щоранку вмивається холодною водою, прикладає до обличчя лід або ж приймає холодний душ.

Такі дії допомагають від набряків, особливо після недосипання.