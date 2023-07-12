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Не знаю, на кого схожа: Даша Квіткова показала свої дитячі фото

12 Липня 2023, 10:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квіткова
Джерело: Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова поділилася своїм архівним фото з дитинства.

Спілкуючись із підписниками в Instagram, хтось у Даші запитав, на кого вона більше схожа – на маму чи тата. Квіткова сказала, що не знає, а тому прикріпила кілька своїх дитячих фото, вочевидь, щоб шанувальники самі визначили, з ким із батьків у неї більша схожість.

На одному кадрі Даша постала зовсім крихіткою, на іншому, найімовірніше, в садочку або в першому класі. І там, і там дівчинка має щасливий та усміхнений вигляд.

Даша Квиткова в детстве

Раніше Даша Квіткова ділилася своїми секретами краси, які дають їй змогу мати свіжий і ефектний вигляд. Блогерка розповіла, що щоранку вмивається холодною водою, прикладає до обличчя лід або ж приймає холодний душ.

Такі дії допомагають від набряків, особливо після недосипання.

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