Блогер Даша Квиткова рассказала о своих утренних и вечерних ритуалах. Секретами красоты, которые помогают Даше Квитковой выглядеть эффектно, она поделилась за кулисами шоу Хто зверху? на Новом канале.

Квиткова признается, что каждое утро умывается холодной водой и прикладывает к лицу лед. Или принимает холодный душ. Это помогает от отеков, особенно после недосыпания.

— Контрастный душ заряжает и восстанавливает, поэтому это мое утреннее правило номер один. Знаю, как это некомфортно звучит, а сделать еще труднее, но такой ритуал действительно помогает разогнать лимфу и уменьшить отеки на лице. Дальше у меня обязательно спорт. Это не просто хорошая привычка для тела, но и отличный способ освободиться от ненужных мыслей или злости. Я люблю силовые упражнения. Иногда могу прийти к тренеру и сказать: “Хочу, чтобы сегодня было больно”. А потом работаю на 200% из ста возможных. Только так вижу результат, — говорит блогер.

После таких утренних ритуалов у Даши по плану вкусный завтрак и множество ежедневных дел. А потом, вечером, непременно надо хорошо отдохнуть и восстановиться.

— Когда укладываю сына спать, начинается время для себя. Я спокойно умываюсь, принимаю душ, могу даже поработать. Наедине! Но обязательно в конце концов сажусь на диван, включаю сериал, иногда даже суперстранный, какой-то подростковый, и смотрю. Главное, чтобы голова отключилась. Или же еще ко мне могут прийти друзья, и мы просто сидим разговарием. Есть, кстати, главное правило: я никогда не пью на ночь чай. От него на утро появляются отеки (улыбается), — добавляет Квиткова.