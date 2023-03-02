2 марта в кинотеатрах Украины состоится долгожданная премьера анимационного фильма Мавка. Лесная песня. Это самый дорогой отечественный мультфильм, который создавали на протяжении семи лет — с 2015 года.

26 февраля ленту уже показали в Саудовской Аравии, 31 числа допремьерный показ состоялся во Львове, 1 марта — в Киеве. На выход в прокат мультфильма ждут многие украинцы. Семь причин посмотреть анимационный фильм Мавка. Лесная песня — в материале.

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Бюджет

Общий бюджет мультфильма оценивается в более чем 187 млн грн.

В 2016 году компания Film.ua выиграла питчинг Госкино и получила материальную поддержку для своего проекта — 26,45% от общего бюджета.

Сперва ожидалось, что на Мавку будет потрачено 98 млн грн, однако за эти годы бюджет вырос до 187,2 млн грн. В итоге, вырос и объем вложений государства. Вначале создателям мультфильма было выделено 24 млн грн, потом еще 25 млн грн.

Мотивы Леси Украинки

Анимационный мультфильм Мавка. Лесная песня создан по мотивам пьесы Леси Украинки.

Стоит отметить, что сюжет будет отличаться от оригинальной пьесы Лесная песня. Например, финал ожидается не трагическим, а положительным, однако лиризм и этнические мотивы поэмы останутся.

Сюжет и реалии украинцев

По словам креативного продюсера проекта Анны Елисеевой, сюжет перекликается с событиями, которые постигли каждого украинца в 2022 году и продолжаются сейчас.

Продюсер и идейная вдохновительница Мавки Ирина Костюк сказала, что премьера мультфильма станет знаковым событием, поскольку принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью.

Звездный состав актеров дубляжа

Герои Мавки заговорят голосами украинских звезд. Главную героиню озвучит актриса Наталка Денисенко, ее возлюбленного Лукаша — певец Артем Пивоваров.

Среди звездных голосов, которые мы услышим: Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот, участники этногруппы ДахаБраха, Сергей Притула и другие.

Кроме того, Мавка будет наделена пластикой примы-балерины Национальной оперы Екатерины Кухар.

Саундтрек в исполнении Артема Пивоварова и Христины Соловий

Саундтрек Мова вітру исполнили Артем Пивоваров и Христина Соловий. Известно, что текст к нему артисты писали вместе.

Соловий также исполнит еще одну песню в мультфильме. Кроме того, ДахаБраха также причастны к созданию саундтреков. Они создали адаптацию народной песни Кроковеє колесо и аутентичную украинскую Веснянку.

Графика и локации

В мультфильме показаны невероятные локации, вдохновленные украинскими пейзажами, однако они не являются их точной копией.

Взяв за основу ландшафты Украины, художники проекта создали новый фантазийный мир Мавки.

Широкий прокат

Сразу после украинской премьеры начнется широкий прокат мультфильма во Франции, далее премьера состоится во всей Европе. Также Мавка. Лесная песня выйдет в прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Посмотреть мультфильм можно будет в США и Канаде. Всего его прокат продали более чем на 20 территориях, среди которых также Италия, Испания, Португалия, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва и другие страны.