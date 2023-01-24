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Сериал The Last of Us: график выхода серий, трейлеры, актеры

24 января 2023, 15:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
The Last of us

Сериал The Last of Us от HBO сильно радует фанатов — проект уже можно назвать успешным, хоть и первая серия вышла только 15 января. Об этом свидетельствуют количество просмотров, оценки от критиков и обсуждения проекта в сети. Пришло время узнать больше о сериале, который точно заслуживает внимания.

График выхода серий, трейлеры и актеры The Last of Us — далее в материале.

Первый сезон сериала разбит на 9 серий — все они выходят с разницей в 7 дней. 

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График выхода серий The Last of Us и трейлеры

  • 1 серия — 15 января 2023;

  • 2 серия — 22 января 2023;

  • 3 серия — 29 января 2023;

  • 4 серия — 5 февраля 2023;
  • 5 серия — 12 февраля 2023;
  • 6 серия — 19 февраля 2023;
  • 7 серия — 26 февраля 2023;
  • 8 серия — 5 марта 2023;
  • 9 серия — 12 марта 2023.

The Last of Us – актеры и роли

Успех сериала также зависит не только от локаций и сюжета, но и от актеров, играющих роли. Главных персонажей всего двое — это Джоэл, которого играет Педро Паскаль и Элли — ее изображает Белла Рамзи.

Что касается Педро, то он известен многим благодаря съемкам в фильмах и сериала Мандалорец, Книга Бобы Фетта, Kingsman: Золотое кольцо и Чудо-женщина: 1984.

Белла гармонично смотрится в роли Элли, и это точно заметят фанаты Игры Престолов, где она играла Лианну Мормонт.

Рейтинги сериала The Last of Us

Проект высоко оценили не только зрители и фанаты видеоигры, но и критики — на агрегаторе Rotten tomatoes красуются оценки в 96/100 и 97/100 соответственно.

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Известно, что сериал The Last of Us создан по мотивам одноименной игры. После выхода сериала эксперты отметили, что популярность серии игр возросла.

Сюжет сериала максимально прост — история расскажет о контрабандисте Джоэле, который сопровождает девочку Элли в другой город. Все это происходит в мире постапокалипсиса.

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