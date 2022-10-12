Английский певец Эд Ширан подарил музыканту Сэму Смиту гигантскую статую пениса. Смит не поверил скромному подарку от звезды, но сюрприз оказался реальным.

— На самом деле это дико. Я думал, что это шутка, но это мраморный пенис высотой почти 2 метра, — заявил артист во время одного из телевизионных шоу.

Сэм заявил, что подарок весил две тонны, и ему пришлось тащить в свой дом. Впрочем, новая часть интерьера его жилища не будет пылиться — певец добавил, что планирует сделать из него фонтан, хоть это и будет трудно реализовать.

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Статуя пениса уже получила имя — Герцог Гастингс. Сэм заявил, что это отличная отсылка к сериалу Бриджертоны от Netflix, который стал популярным этой осенью.

Впрочем, это не первый подаренный мраморный пенис от Ширана — ранее он подарил похожий Элтому Джону. В 2021 году британский певец заявил, что получил необычный подарок на свое 74-летие.

— Я предложил мужу Дэвиду Фернишу разместить его в саду. И он сказал: Нет, у нас есть дети. Теперь он спрятан в той части дома, где они его не увидят. Но это прекрасно сделанный пенис. Что купить человеку, у которого все есть? Огромный мраморный пенис! — эмоционально прокомментировал сюрприз от Ширана Элтон Джон.

Помимо организацией необычных подарков, артист также занят более важными делами. С начала войны Эд Ширан поддерживает Украину, и в конце лета даже спел вместе на сцене с лидером группы Антитела Тарасом Тополей.