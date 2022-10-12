Англійський співак Ед Ширан подарував музиканту Сему Сміту гігантську статую пеніса. Сміт не повірив скромному подарунку від зірки, але сюрприз виявився реальним.

– Насправді це дико. Я думав, що це жарт, але це мармуровий пеніс заввишки майже два метри, – заявив артист під час одного з телевізійних шоу.

Сем заявив, що подарунок важив дві тонни, і йому довелося тягнути у свій будинок. Втім, нова частина інтер’єру його житла не буде припадати пилом – співак додав, що планує зробити з нього фонтан, хоч це і буде важко реалізувати.

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Статуя пеніса вже отримала ім’я – Герцог Гастінгс. Сем заявив, що це чудове посилання на серіал Бріджертон від Netflix, який став популярним цієї осені.

Втім, це не перший подарований мармуровий пеніс від Ширана – раніше він подарував схожий Елтому Джону. 2021 року британський співак заявив, що отримав незвичайний подарунок на своє 74-річчя.

– Я запропонував чоловікові Девіду Фернішу розмістити його у саду. І він сказав: Ні, у нас є діти. Тепер його заховано в тій частині будинку, де вони його не побачать. Але це чудово зроблений пеніс. Що купити людині, яка має все є? Величезний мармуровий пеніс! – емоційно прокоментував сюрприз від Ширана Елтон Джон.

Крім організації незвичайних подарунків, артист також зайнятий більш важливими справами. З початку війни Ед Ширан підтримує Україну, і наприкінці літа навіть заспівав разом на сцені з лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею.