Английский певец Эд Ширан и украинская группа Антитела презентовали свою общую песню 2step и клип для нее. Новинку уже выложили в YouTube.

Первую часть трека Эд Ширан поет на английском, а вторая часть исполнена на украинском языке украинской группой. За вокал с нашей стороны отвечал Тарас Тополя, фронтмен коллектива Антитела.

— Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак, — спел украинский музыкант.

В песне он поет о любви, которую временно разлучила война. В песне Тополя обещает поехать со своей любовью в Крым, а также просит ждать его.

Сейчас Тополя вместе со своими коллегами защищает границы нашей страны на фоне войны с Россией.

29 марта группа Антитела и Эд Ширан должны были вместе выступить на благотворительном концерте в Великобритании. Однако организаторы отказали украинцам, так как те уже держали оружие в руках.

После этого Эд Ширан сам написал музыкантам, и предложил поработать вместе. С того момента знаменитости тесно общались для создания общей песни.