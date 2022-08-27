Английский певец Эд Ширан впервые появился на сцене вместе с лидером группы Антитела Тарасом Тополей. Артисты после выступления развернули перед многотысячной аудиторией желто-синий флаг.

Трогательный момент выступления показала координатор платформы United 24 Ярослава Гресь.

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На сцене благотворительно концерта в Варшаве, музыканты вместе исполнили песню 2step, которую совместно записали после начала войны. Ширан пел на английском, а Тарас — на украинском. На мероприятие многие пришли для поддержки Украины, принося с собой флаг нашей страны.

— Я встретил эту прекрасную группу, когда началась война. Сегодня они приехали из Украины, чтобы мы впервые встретились вживую и спели вместе, — заявил Эд.

Даже на седьмой месяц войны музыканты снова привлекают общество, и Тарас также обратился к полякам со сцены.

— Спасибо вам искренне, дорогие! Спасибо за поддержку — вы идете с нами бок о бок. Наше молодое поколение никогда не забудет эту поддержку. Обещаю, мы обязательно отблагодарим. Держимся вместе! Stay united – stay by Ukraine, — заявил Тополя.

Напомним, что Эд Ширан и Антитела презентовали общую песню 2step о войне. В начале мая фанаты смогли насладиться работой музыкантов, которая раскрыла переживания многих украинцев в условиях вторжения.