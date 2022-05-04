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Не выдержала: MamaRika вернулась в Украину с 9-месячным сыном

4 мая 2022, 11:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
MamaRika
Источник: MamaRika

Украинская певица MamaRika вернулась с девятимесячным сыном в Украину, где продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия.

В Instagram артистка обнародовала семейное фото, на котором запечатлена вместе с мужем, комиком Сергеем Середой и их сыном Давидом. Она отметила, что больше 1,5 месяца не выдержала в разлуке.

— Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого… Следует ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире? Именно так, после 1,5 месяца разлуки воссоединение нашей семьи. Вчера мы праздновали девять месяцев Давидика, — поделались MamaRika.

Стоит отметить, что не все артисты, которые выехали из Украины с началом полномасштабной войны, возвращаются домой, особенно — с маленькими детьми.

Ранее MamaRika рассказывала, как вместе с сыном покинула Украину. Более 20 часов они пересекали машиной молдавскую границу на пункте Старокозачее. Далее исполнительница переходила буферную зону в 2 часа ночи пешком с большим чемоданом и Давидом в коляске.

Конечной точкой была Польша, поскольку в Варшаве их уже ждала мама артистки.

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