Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя пофантазировал относительно смерти президента РФ Владимира Путина.

Артист отметил, было бы хорошо, если бы кровавый диктатор подавился.

— Вот так, вдруг виноградинкой или леденцом от горла, чтобы вдохнул внезапно и глубоко так, вплоть до бронхов. И чтобы синел, а вокруг него бегали и бегали, прием Геймлиха делали, по спине бы били, переворачивали верх ногами. А оно не помогало бы ничего. И вот так бы тупо взял, перестал бы дышать и сдох. А миллионы бы сразу задышали спокойно, — написал Тарас в Instagram.