Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя пофантазировал относительно смерти президента РФ Владимира Путина.
Артист отметил, было бы хорошо, если бы кровавый диктатор подавился.
— Вот так, вдруг виноградинкой или леденцом от горла, чтобы вдохнул внезапно и глубоко так, вплоть до бронхов. И чтобы синел, а вокруг него бегали и бегали, прием Геймлиха делали, по спине бы били, переворачивали верх ногами. А оно не помогало бы ничего. И вот так бы тупо взял, перестал бы дышать и сдох. А миллионы бы сразу задышали спокойно, — написал Тарас в Instagram.
Поклонники артистка разделились на два лагеря, кто-то пофантазировал вместе с Тополей, а кто-то отметил, что это слишком просто для Путина.
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- Было бы очень круто. Но что-то это как-то просто.
- Прости меня Боже грешную, но это легкая смерть для него!
- Хорошо бы было, если бы так и произошло.
- Мечта сотен тысяч людей!
- Не поможет… Там шизофрения всей страны. — Пишут пользователи сети.