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Миллионы бы задышали спокойно: Тополя пофантазировал о смерти Путина

9 ноября 2022, 15:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тарас Тополя

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя пофантазировал относительно смерти президента РФ Владимира Путина.

Артист отметил, было бы хорошо, если бы кровавый диктатор подавился.

— Вот так, вдруг виноградинкой или леденцом от горла, чтобы вдохнул внезапно и глубоко так, вплоть до бронхов. И чтобы синел, а вокруг него бегали и бегали, прием Геймлиха делали, по спине бы били, переворачивали верх ногами. А оно не помогало бы ничего. И вот так бы тупо взял, перестал бы дышать и сдох. А миллионы бы сразу задышали спокойно, — написал Тарас в Instagram.

Поклонники артистка разделились на два лагеря, кто-то пофантазировал вместе с Тополей, а кто-то отметил, что это слишком просто для Путина.

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  • Было бы очень круто. Но что-то это как-то просто.
  • Прости меня Боже грешную, но это легкая смерть для него!
  • Хорошо бы было, если бы так и произошло.
  • Мечта сотен тысяч людей!
  • Не поможет… Там шизофрения всей страны. — Пишут пользователи сети.
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Теги
Антитіла Владимир Путин Смерть
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