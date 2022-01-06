Британская актриса Эмма Уотсон, которая всем известна как Гермиона из Гарри Поттера, прокомментировала киноляп создателей Возвращение в Хогвартс со своим участием.

Уотсон поделилась в Instagram детским фото актрисы Эммы Робертс, которое показали в спецэпизоде Гарри Поттера вместо ее снимка.

— Я не была такой милой, — подписала она снимок.

Поклонники поддержали шутку Уотсон, отметив, что это было весело. Также некоторые озадачены тем, как можно было перепутать фото актрис.

Боже мой, это было так весело.

Как думаете, они это специально сделали?

Почему так смешно?

Не та Эмма, признали ошибку.

Все подумали, что это ты.

Оценили юмор, — пишут в комментариях Уотсон.

Напомним, что создатели специального выпуска о Гарри Поттере оконфузились. Они перепутали детский снимок главной героини Гермионы с фото другой актрисы.

В момент, когда Уотсон делилась детскими воспоминаниями, на экране появлялись ее фотографии, среди которых внезапно оказался кадр с другой Эммой — Робертс. Внимательные поклонники заметили это и указали на ошибку.

Также произошла путаница с близнецами Уизли — создатели перепутали имена актеров Джеймса и Оливера Фелпсов. Стоит отметить, что HBO сразу же исправила ошибки.