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Не такая милая: Эмма Уотсон о конфузе создателей Возвращение в Хогвартс

6 января 2022, 12:44
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Эмма Уотсон
Источник: Depositphotos

Британская актриса Эмма Уотсон, которая всем известна как Гермиона из Гарри Поттера, прокомментировала киноляп создателей Возвращение в Хогвартс со своим участием.

Уотсон поделилась в Instagram детским фото актрисы Эммы Робертс, которое показали в спецэпизоде Гарри Поттера вместо ее снимка.

— Я не была такой милой, — подписала она снимок.

Поклонники поддержали шутку Уотсон, отметив, что это было весело. Также некоторые озадачены тем, как можно было перепутать фото актрис.

  • Боже мой, это было так весело.
  • Как думаете, они это специально сделали?
  • Почему так смешно?
  • Не та Эмма, признали ошибку.
  • Все подумали, что это ты.
  • Оценили юмор, — пишут в комментариях Уотсон.

Напомним, что создатели специального выпуска о Гарри Поттере оконфузились. Они перепутали детский снимок главной героини Гермионы с фото другой актрисы.

В момент, когда Уотсон делилась детскими воспоминаниями, на экране появлялись ее фотографии, среди которых внезапно оказался кадр с другой Эммой — Робертс. Внимательные поклонники заметили это и указали на ошибку.

Также произошла путаница с близнецами Уизли — создатели перепутали имена актеров Джеймса и Оливера Фелпсов. Стоит отметить, что HBO сразу же исправила ошибки.

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