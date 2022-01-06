Британська акторка Емма Вотсон, яка всім відома як Герміона з Гаррі Поттера, прокоментувала кіноляп творців Повернення до Гоґвортсу зі своєю участю.

Вотсон поділилася в Instagram дитячим фото акторки Емми Робертс, яке показали у спецепізоді Гаррі Поттера замість її знімка.

– Я не була такою милою, – підписала вона знімок.

Шанувальники підтримали жарт Вотсон, зазначивши, що це було весело. Також деякі спантеличені тим, як можна було переплутати фото акторок.

Боже мій, це було так весело.

Як ви гадаєте, вони це спеціально зробили?

Чому так смішно?

Не та Емма, визнали помилку.

Усі подумали, що це ти.

Оцінили гумор, – пишуть у коментарях Вотсон.

Нагадаємо, що творці спеціального випуску про Гаррі Поттера сконфузилися. Вони переплутали дитячий знімок головної героїні Герміони з фото іншої акторки.

У момент, коли Вотсон ділилася дитячими спогадами, на екрані з’являлися її фотографії, серед яких раптово опинився кадр із іншою Еммою — Робертс. Уважні шанувальники помітили це та вказали на помилку.

Також сталася плутанина з близнюками Візлі – творці переплутали імена акторів Джеймса та Олівера Фелпсів. Варто зазначити, що HBO відразу виправила помилки.