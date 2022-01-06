Британська акторка Емма Вотсон, яка всім відома як Герміона з Гаррі Поттера, прокоментувала кіноляп творців Повернення до Гоґвортсу зі своєю участю.
Вотсон поділилася в Instagram дитячим фото акторки Емми Робертс, яке показали у спецепізоді Гаррі Поттера замість її знімка.
– Я не була такою милою, – підписала вона знімок.
Шанувальники підтримали жарт Вотсон, зазначивши, що це було весело. Також деякі спантеличені тим, як можна було переплутати фото акторок.
- Боже мій, це було так весело.
- Як ви гадаєте, вони це спеціально зробили?
- Чому так смішно?
- Не та Емма, визнали помилку.
- Усі подумали, що це ти.
- Оцінили гумор, – пишуть у коментарях Вотсон.
Нагадаємо, що творці спеціального випуску про Гаррі Поттера сконфузилися. Вони переплутали дитячий знімок головної героїні Герміони з фото іншої акторки.
У момент, коли Вотсон ділилася дитячими спогадами, на екрані з’являлися її фотографії, серед яких раптово опинився кадр із іншою Еммою — Робертс. Уважні шанувальники помітили це та вказали на помилку.
Також сталася плутанина з близнюками Візлі – творці переплутали імена акторів Джеймса та Олівера Фелпсів. Варто зазначити, що HBO відразу виправила помилки.