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Не така мила: Емма Вотсон про конфуз творців Повернення до Гоґвортсу

6 Січня 2022, 12:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Эмма Уотсон
Джерело: Depositphotos

Британська акторка Емма Вотсон, яка всім відома як Герміона з Гаррі Поттера, прокоментувала кіноляп творців Повернення до Гоґвортсу зі своєю участю.

Вотсон поділилася в Instagram дитячим фото акторки Емми Робертс, яке показали у спецепізоді Гаррі Поттера замість її знімка.

– Я не була такою милою, – підписала вона знімок.

Шанувальники підтримали жарт Вотсон, зазначивши, що це було весело. Також деякі спантеличені тим, як можна було переплутати фото акторок.

  • Боже мій, це було так весело.
  • Як ви гадаєте, вони це спеціально зробили?
  • Чому так смішно?
  • Не та Емма, визнали помилку.
  • Усі подумали, що це ти.
  • Оцінили гумор, – пишуть у коментарях Вотсон.

Нагадаємо, що творці спеціального випуску про Гаррі Поттера сконфузилися. Вони переплутали дитячий знімок головної героїні Герміони з фото іншої акторки.

У момент, коли Вотсон ділилася дитячими спогадами, на екрані з’являлися її фотографії, серед яких раптово опинився кадр із іншою Еммою — Робертс. Уважні шанувальники помітили це та вказали на помилку.

Також сталася плутанина з близнюками Візлі – творці переплутали імена акторів Джеймса та Олівера Фелпсів. Варто зазначити, що HBO відразу виправила помилки.

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