В Новом Орлеане (США) уже вовсю идет подготовка к Мисс Вселенная 2022, ведь 12 января в 3:00 по киевскому времени состоится показ национальных костюмов участниц. Украину на конкурсе представит модель Виктория Апанасенко, однако без России тут не обошлось.

Дело в том, что участницу страны-агрессора допустили к конкурсу. Так, РФ представит Анна Линникова. Судя по Instagram модели, атмосфера на конкурсе дружелюбная. Она спокойно проводит время с представительницами других стран, показывая совместные фото с ними.

Так, снимки Анны можно увидеть с участницами из Филиппин, Таиланда, Армении, Португалии и другими.

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Можно было бы подумать, что Анна — против войны, однако в ее соцсети ни одного слова о кровавых действиях путинского режима.

В комментариях под фото можно наблюдать активность россиян, которые желают своей землячке победы, однако проскакивают и жители других стран, которые не понимают, что Линникова делает на конкурсе.

Представитель страны-террора.

О мире во всем мире уже рассказала?

Запад зло, запад в сговоре против России, но мы поедем участвовать в конкурсе, интересно.

Россия — страна-террорист.

Не страшно ехать в страну-врага? Это же Америка, НАТО, ничего там не будет с вами?

Феерического поражения! Так сказать, потренируйся.

Поехала куда? В страну-врага? Зачем? Не страшно? — Пишут пользователи сети.

Напомним, финал Мисс Вселенная 2022 состоится уже 14 января — 15 по Киеву. Ранее мы собрали подборку фото, на которых показали — как выглядела Виктория Апанасенко 10 лет назад. На конкурсе Национальных костюмов она предстанет в образе Воина света.