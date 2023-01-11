11 января в Новом Орлеане стартует 71-й конкурс Мисс Вселенная 2022. Начнется он с шоу национальный костюмов, а уже 15 числа состоится финал, в котором и определят главную красавицу мира.

Где и как будет проходить конкурс Мисс Вселенная 2022

Как мы уже писали, мероприятие пройдет в одном из городов штата Луизиана на реке Миссисипи близ Мексиканского залива. Начало конкурса по киевскому времени — 12 января 3:00. В это время будет проходить основная програма, а уже через два часа — в 5:00 по Киеву состоится конкурс национальных костюмов.

Онлайн-трансляция конкурса Мисс Вселенная 2022

Транслировать мероприятие будут на YouTube-канале Мисс Вселенная.

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Участницы Мисс Вселенная 2022 и кто представит Украину

В мероприятии принимает участие 86 участниц. К слову, будет на конкурсе и представительница России, модель Анна Линникова, несмотря на требования нашей страны дисквалифицировать страну-агрессора.

Украину на Мисс Вселенная 2022 представит Виктория Апанасенко.

Что известно о Виктории Апанасенко

28-летняя Виктория Апанасенко является уроженкой Чернигова. Девушка окончила факультет психологии КНУ имени Тараса Шевченко по специальности Социальная работа.

Во время полномасштабной войны Виктория активно начала заниматься волонтерством. В одном из заведений Киева модель готовила еду для украинских защитников и пенсионеров.

3 января Апанасенко отправилась на конкурс Мисс Вселенная 2022. С Нового Орлеана девушка публикует разнообразные фото, рассказывает о своей жизни там и показывая наряды, в которых появляется перед публикой конкурса.

Поскольку Виктория делится историями из жизни перед конкурсом, она рассказала, что ее соседка по комнате — участница из Швейцарии, владеет украинским языком.

— Это, наверное, впервые за историю Мисс Вселенная на конкурсе две девочки, которые общаются по-украински. Вы не представляете мой шок, когда она вошла в комнату и сказала: Привіт, — рассказала Апанасенко в Instagram.

Национальный костюм Виктории Апанасенко на Мисс Вселенная 2022

11 января на шоу национальных костюмов Виктория появится в одеянии Воин света. Его создавали в Украине в течение четырех месяцев в экстремальных условиях — под звуки сирен, без электроэнергии, лишь при одних свечах.

Дизайнером образа выступила Леся Потока. Сам костюм напоминает образ Архангела Михаила. Он символизирует борьбу нашего народа с тьмой.

Тело представительницы Украины покрывает монолитный комбинезон. Его укрывает белое платье в виде вышиванки. На спине у Апанасенко — обожженные в бою крылья, которые украшены сине-золотыми доспехами.

Украинцы в сети не стали скрывать своего восторга от костюма. Теперь посмотрим, насколько он впечатлит международную публику.

Напомним, финал Мисс Вселенная 2022 состоится 15 января.