Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2022 представит модель Виктория Апанасенко. Мероприятие пройдет в Новом Орлеане с 11 по 14 января, по киевскому времени — с 12 по 15 число.

Представительница нашей страны родом из Чернигова. Она окончила факультет психологии КНУ им. Тараса Шевченко по специальности Социальная работа.

С началом войны Виктория стала активно заниматься волонтерством, до этого девушка жила другой жизнью. С детства занималась танцами, поступила в модельное агентство, брала участие в разнообразных конкурсах красоты, писала стихи.

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3 января Виктория отправилась в Новый Орлеан, где 11 числа состоится шоу Национальных костюмов в рамках Мисс Вселенная 2022.

Апанасенко предстанет перед зрителями в образе Воина света, который создала дизайнер Леся Потока.

Украинцы же смогут посмотреть онлайн-трансляцию, которая по киевскому времени пройдет 12 января в 3:00 на YouTube-канале конкурса.

Финал Мисс Вселенная 2022 состоится 14 января — 15 по Киеву.

Фото: Виктория Апанасенко