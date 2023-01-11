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Не страшно їхати у країну-ворога? Соцмережі обурені участю РФ у Міс Всесвіт 2022

11 Січня 2023, 19:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анна Линникова

У Новому Орлеані (США) вже кипить підготовка до Міс Всесвіт 2022, адже 12 січня о 3:00 за київським часом відбудеться показ національних костюмів учасниць. Україну на конкурсі представить модель Вікторія Апанасенко, проте без Росії не обійшлося.

Справа в тому, що учасницю країни-агресорки допустили до конкурсу. Так, РФ представить Анна Линнікова. Судячи з Instagram моделі, атмосфера на конкурсі є доброзичливою. Вона спокійно проводить час із представницями інших країн, показуючи спільні фото з ними.

Так, знімки Анни можна побачити з учасницями із Філіппін, Таїланду, Вірменії, Португалії та іншими.

Зараз дивляться



Можна було б подумати, що Анна – проти війни, проте в її соцмережі жодного слова про криваві дії путінського режиму.

У коментарях під фото можна спостерігати активність росіян, які бажають своїй землячці перемоги, проте проскакують і мешканці інших країн, які не розуміють, що Линнікова робить на конкурсі.

  • Представник країни-терору.
  • Про мир у всьому мирі вже розповіла?
  • Захід зло, захід у змові проти Росії, але ми поїдемо брати участь у конкурсі, цікаво.
  • Росія – країна-терорист.
  • Не страшно їхати в країну-ворога? Це ж Америка, НАТО, нічого там не буде з вами?
  • Феєричного програшу! Так би мовити, потренуйся.
  • Поїхала куди? У країну-ворога? Навіщо? Не страшно?– Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, фінал Міс Всесвіт 2022 відбудеться вже 14 січня – 15 за Києвом. Раніше ми зібрали добірку фото, на яких показали, який вигляд мала Вікторія Апанасенко 10 років тому. На конкурсі Національних костюмів вона постане в образі Воїна світла.

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Теги
Міс Всесвіт Росія
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