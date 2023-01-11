У Новому Орлеані (США) вже кипить підготовка до Міс Всесвіт 2022, адже 12 січня о 3:00 за київським часом відбудеться показ національних костюмів учасниць. Україну на конкурсі представить модель Вікторія Апанасенко, проте без Росії не обійшлося.

Справа в тому, що учасницю країни-агресорки допустили до конкурсу. Так, РФ представить Анна Линнікова. Судячи з Instagram моделі, атмосфера на конкурсі є доброзичливою. Вона спокійно проводить час із представницями інших країн, показуючи спільні фото з ними.

Так, знімки Анни можна побачити з учасницями із Філіппін, Таїланду, Вірменії, Португалії та іншими.

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Можна було б подумати, що Анна – проти війни, проте в її соцмережі жодного слова про криваві дії путінського режиму.

У коментарях під фото можна спостерігати активність росіян, які бажають своїй землячці перемоги, проте проскакують і мешканці інших країн, які не розуміють, що Линнікова робить на конкурсі.

Представник країни-терору.

Про мир у всьому мирі вже розповіла?

Захід зло, захід у змові проти Росії, але ми поїдемо брати участь у конкурсі, цікаво.

Росія – країна-терорист.

Не страшно їхати в країну-ворога? Це ж Америка, НАТО, нічого там не буде з вами?

Феєричного програшу! Так би мовити, потренуйся.

Поїхала куди? У країну-ворога? Навіщо? Не страшно?– Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, фінал Міс Всесвіт 2022 відбудеться вже 14 січня – 15 за Києвом. Раніше ми зібрали добірку фото, на яких показали, який вигляд мала Вікторія Апанасенко 10 років тому. На конкурсі Національних костюмів вона постане в образі Воїна світла.