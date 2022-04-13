Американский актер и режиссер Лев Шрайбер приехал на польско-украинскую границу где готовит горячие обеды для беженцев из Украины.

Вместе с благотворительной организацией World Central Kitchen Лев готовит борщ в Перемышле. Своими кулинарными достижениями популярный актер похвастался в Instagram, обнародовав несколько фото и видео. Он также показал мозоли, которые получит при готовке.

— День 2. Готовим на польско-украинской границе с WCK. Я очень горжусь своим волдырем. Все повара говорят, что это настоящий почетный знак, – написал Лев.

Также он попросил всех пожертвовать деньги Украине.

Стоит отметить, что дед Лева по материнской линии был родом из Украины.

Шрайбер является лауреатом премии Тони. Обладатель шести номинаций на Золотой глобус.