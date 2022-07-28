Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стал послом фандрейзинговой платформы United24.

Он будет популяризировать направление Восстановление Украины для помощи временно перемещенным лицам.

В поддержку платформы Balenciaga создали специальный свитшот с гербом Украины и QR-кодом.

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Вся прибыль с их продажи будет переведена на направление Восстановление Украины. Свитшот уже доступен для заказа, его цена составляет €200.

Демна признался, что его решение стать послом United24 связано с личной историей, поскольку он пережил травму беженца.

— Для меня честь стать послом United24. Я очень хорошо знаю и чувствую боль, которую переживают украинцы. Я много думал, как могу помочь Украине и всем беженцам, желающим вернуться домой. Вот почему я решил сосредоточиться на гуманитарном направлении Восстановление Украины. А специальный свитшот, который мы создали в Balenciaga, станет своеобразным сообщением о поддержке Украины, — сказал он.

Отметим, что направление Восстановление Украины сосредоточено на сборе средств для восстановления объектов критической инфраструктуры: дорог, мостов, школ и больниц, что сделает возможным возвращение украинцев в свои дома, которые они вынужденно покинули.

На прошлой неделе к амбассадорам United24 присоединилась группа Imagine Dragon. Музыканты будут продвигать направление медицинской помощи.