Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Мода

Balenciaga выпустили свитшот в поддержку Украины в рамках United24

28 июля 2022, 19:45
Валентина Чорна редактор ленты
Balenciaga выпустили свитшот в поддержку Украины в рамках United24
Источник: Офис президента

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стал послом фандрейзинговой платформы United24.

Он будет популяризировать направление Восстановление Украины для помощи временно перемещенным лицам.

В поддержку платформы Balenciaga создали специальный свитшот с гербом Украины и QR-кодом.

Сейчас смотрят

Вся прибыль с их продажи будет переведена на направление Восстановление Украины. Свитшот уже доступен для заказа, его цена составляет €200.

Демна признался, что его решение стать послом United24 связано с личной историей, поскольку он пережил травму беженца.

— Для меня честь стать послом United24. Я очень хорошо знаю и чувствую боль, которую переживают украинцы. Я много думал, как могу помочь Украине и всем беженцам, желающим вернуться домой. Вот почему я решил сосредоточиться на гуманитарном направлении Восстановление Украины. А специальный свитшот, который мы создали в Balenciaga, станет своеобразным сообщением о поддержке Украины, — сказал он.

Отметим, что направление Восстановление Украины сосредоточено на сборе средств для восстановления объектов критической инфраструктуры: дорог, мостов, школ и больниц, что сделает возможным возвращение украинцев в свои дома, которые они вынужденно покинули.

На прошлой неделе к амбассадорам United24 присоединилась группа Imagine Dragon. Музыканты будут продвигать направление медицинской помощи.

Читайте также:
Balenciaga выпустили свитшот в поддержку Украины в рамках United24Вынашивала идею с первых дней войны: фонд Ефросининой запускает проект в помощь детям

Теги
Balenciaga Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь