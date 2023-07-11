Певица Jerry Heil (Яна Шемаева) рассказала, как в детстве ей писал сосед с угрозами.

По словам исполнительницы, тогда она ходила в школу и ей было 13 лет.

— Мне тогда писал сосед, что я тебя изнасилую. Каждый раз я проходила через его двор, когда шла в школу. Это жесть, — поделилась артистка.

Эту историю Jerry Heil рассказала на фоне того, что уже длительное время ее преследует фанат из России. Еще до полномасштабной войны он приезжал к ней из Иркутска на фан-встречу во Львов, а до этого писал непристойные вещи. Тогда певица вызвала полицию, однако ей ничем помочь не смогли.

Певица говорит, что действия с его стороны продолжаются по сей день. Он атакует ее соцсети, скручивая и накручивая подписчиков, тем самым портя статистику аккаунтов.

Недавно Jerry Heil рассказала, что преследователь добрался до ее преподавателя. Он пишет ему о том, чтобы тот удалил со своего аккаунта весь контент с артисткой.

Исполнительница не единственная, кому докучают надоедливые поклонники, поэтому говорит, что не хочет замалчивать эту тему, а наоборот — поднимать ее среди общества.