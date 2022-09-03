Украинская блогер-миллионник Саша Бо вышла замуж за стоматолога Платона Тарнавского.

Новостью Саша поделилась в своем Instagram, опубликовав черно-белые фото с машины.

— Официально Тарнавская, — написала блогер.

Подписчики засыпали Сашу поздравлениями, пожелав молодоженам любви.

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Искренне рада за вас!

Поздравляю!

Счастливой семейной жизни!

Будьте счастливы!

Наконец-то! Счастья на долгие годы!

Безграничного счастья, семейного уюта и вечной любви! — Пишут в комментариях под фото.

В апреле стало известно, что Саша Бо во второй раз выходит замуж. Тогда она сказала, что несмотря на войну, любовь их объединила и Платон сделал ей предложение.

Напомним, что летом 2021 года блогер объявила о разводе с Игорем Пустовитом. После вышло интервью Саши, в котором она рассказала, что испытывала постоянный стресс из-за супружеской жизни.

В первом браке Саша состояла шесть лет. В нем же блогер родила двоих сыновей.

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Фото: Саша Бо