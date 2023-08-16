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Не розуміла, що відбувається: Саша Бо вперше розповіла про викидень

16 Серпня 2023, 10:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Саша Бо

Українська блогерка Саша Бо вперше розповіла про викидень. Це сталося під час початку війни, коли багато українців відчували сильний стрес.

Саша зізналася, що не розкривала цю тему, щоб ніхто не подумав, що вона на цьому хайпує.

– Тоді було про що говорити – Буча, Ірпінь, Маріуполь. Я настільки відчувала відповідальність, що не мала права перемикати фокус уваги, адже мій блог – мій інструмент, і я давала інтерв’ю, записувала відео та публікувала збори, – зізналася блогерка.

Знаменитість додала, що викидень стався в перший тиждень від початку повномасштабного вторгнення.

– Я – страшний панікер. Зараз мені вже легше, але перші місяці я просто сиділа на гідазепамі. Не знала, що почалася війна, а я вагітна. Дізналася про це під час болю в животі – він був дуже гострим, я думала, що помру. Для дитини, яка була в мені, мої стреси і гідазепами ні до чого доброго б не привели. Можливо, до викидня у пізньому періоді, – заявила блогерка.

Нагадаємо, що наприкінці травня Саша Бо розповіла про вагітність. Це буде вже третя дитина для знаменитості, і нещодавно вона розкрила стать дитини. Це буде дівчинка, про яку вона з Платоном так довго мріяла.

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Теги
Війна в Україні вагітність Саша Бо
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