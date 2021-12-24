Російській акторці заборонили в’їзд в Україну на три роки. Причиною стало незаконне відвідування тимчасово окупованого півострову Крим.

Громадянку РФ прикордонники виявили в пункті пропуску Бориспіль, вона прилетіла рейсом з Абу-Дабі. Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала АР Крим з метою зйомок в серіалі Супер екіпаж для телеканалу СТС.

Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію АР Крим, громадянка РФ скористалася авіасполученням Санкт-Петербург – Сімферополь.

– Враховуючи усі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту Київ відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на 3 роки, – повідомили у Держприкордонслужбі.

За даними ЗМІ, мова йде про 31-річну Алісу Шитікову. Вона брала участь у зйомках фільмів Слідчий Тихонов та Я теж хочу.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона поділилася відео з аеропорту та показала, як повертається в Росію. Також Алісу оприлюднила фото з підписом: Крим – ваш.

Нещодавно в’їзд в Україну заборонили 22-річній TikTok блогерці з Москви, яка теж незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. Дівчину затримали в аеропорту Жуляни, вона прилетіла до Києва рейсом із Варшави.

Під час перевірки прикордонники з’ясували, що влітку цього року блогерка їздила до Криму незаконно збудованим мостом через Керченську протоку. Крім заборони в’їзду, дівчині виписали штраф у розмірі 1 700 грн за порушення українського законодавства.