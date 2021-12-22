Украинской блогерше Лилии Багировой запретили въезд на территорию России и Беларуси до 2026 года.

В сториз на личной странице в Instagram Лилия рассказала, что ей нужно было полететь в Москву по делам, однако в аэропорту Внуково ее задержали на 5 часов и сообщили о запрете въезда.

Причиной стали видео, которые она снимала год назад о протестах в Беларуси. Два ролика под названием Марш свободы набрали в YouTube более 100 тыс. просмотров. В Беларуси против блогерши открыли уголовное дело.

Лилию уже депортировали в Украину. При посадке в самолет в столичном аэропорту ее сопровождали сотрудники ФСБ.

Багирова рассказала, что вместе с ней вернулось еще восемь украинцев, которых не пустили в РФ из-за недостаточного количества оснований для пересечения российской границы.

Недавно Лилию Багирову ограбили в собственном доме в Киеве. У нее украли большую сумму денег.

Злоумышленники были в балаклавах, однако когда они отошли от дома Лилии, то сняли их. Именно в этих местах были камеры видеонаблюдения. Также Багирова отметила, что преступники оставили много отпечатков пальцев.