19 июля украинцев потрясла страшная новость — умерла Руслана Писанка. Ей было 56 лет, а причина смерти неизвестна.

Сеть отреагировала на эту трагедию — ее актерский талант навсегда вписал ее в культуру Украины, и миллионы украинцев любят ее за труды в кино и сериалах.

Пять известнейших фильмов и сериалов с Русланой Писанкой, за которые ее любят — далее в материале.

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Черная рада, 2001

Это украинский художественный исторический фильм, который снимали в киностудии Довженко. Он создан по мотивам одноименного украинского исторического романа от Пантелеймона Кулиша. В картине Руслана сыграла Меланию Черевань, за что получила орден Святого Владимира.

Москаль-чародей, 1995

Украинская комедийная пьеса, которая также была снята в киностудии Довженко. В этот раз картина создана на основе творчества Ивана Котляревского. Писанка сыграла Татьяну, которая умело выходит из ситуации, когда ее с чужим мужчиной почти застукивает муж. За свою роль она стала лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

Крепостная, 2019

Популярная телевизионная драма от СТБ также не обошлась без актрисы. История рассказывает нелегкую судьбу 18-летней крепостной Катерины Вербицкой. Руслана Писанка снялась в эпизодической роли Алевтины Прохоровны Канатоходовой — которая была актрисой театра.

Сорочинская ярмарка, 2004

Культовый в Украине мюзикл, снятый по мотивам одноименного произведения Гоголя. Писанка пусть и не сыграла главную роль, но она запомнилась зрителям благодаря сцене на ярмарке.

Огнем и мечем, 1999

Польский исторический фильм рассказал историю о временах восстания Богдана Хмельницкого. И хотя картина польского производства, все действия происходили в Украине. Руслана Писанка сыграла ведьму Горпину, которая обитала в Чертовом яру, где была спрятана Елена.