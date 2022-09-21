Олег Скрипка рассказал, что думает о тех звездах, которые пересиживают войну за границей, выехали еще до войны или только сейчас вернулись в Украину. В интервью Алине Доротюк артист в шутку называет их теробороной Барселоны.

— Каждый человек находится перед зеркалом своей совести. Для меня есть люди, которые делают все ради денег, и по-другому не могут. Они написали несколько песен на украинском языке, пускают слезу и ездят собирать донаты, которые непонятно куда дальше идут, — считает Скрипка.

Музыкант добавил, что украинцам нужно внимательно следить за тем, что и кого они слушают.

— Некоторых артистов мы называем теробороной Барселоны. Когда они публикуют фотки желто-синие в Instagram с Мальдив, пускают крокодилью слезу, и как только началась война, поехали с гастролями по всему миру. В первые дни войны на самом деле было очень мало артистов в Киеве, которые могли бы поддержать наших защитников. А бить себя в грудь в Мадриде — прикольно. Но я на себя тоже могу так говорить, ведь тоже в Европе, — заявил Олег.

Ранее Олег Скрипка рассказал об отмене концерта в Германии. По его словам, во всем виноваты длинные руки Кремля, из-за которых отмены мероприятий проводятся под темой украинских фашистов.