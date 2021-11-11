Украинская телеведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий рассказала об отношениях с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Пара узаконила свои отношения 25 июля 2020 года. Вместе они уже более четырех лет, а познакомились на первой вечеринке, посвященной Евровидению 2016.

По словам 35-летней Юлии, 55-летний Алексей наделен теми качествами, которые она любит и ценит в мужчинах. Телеведущая отметила, что полюбила политика за ум, чувство юмора и надежность.

— Рядом с ним ты ни о чем не волнуешься и не переживаешь. Он дает уверенность… Я паникую постоянно, а он гасит, — рассказала Зорий.

Телеведущая отметила, что Алексей в первую очередь дома не политик, а ее муж. И работу с собой он не несет.

— Он комфортный в жизни, и классно разграничивает работу и семью. Он действительно старается проводить больше времени дома, несмотря на свой плотный график… Мы стараемся вытянуть по максимуму времени, — сказала Юлия.

Зорий призналась, что она склонна к конфликтам, может погорячиться и долго отходить.

— Если бы вместо Алексея был бы кто-то похожий на меня, то были бы скандалы постоянно. Он как-то аккуратно все сглаживает… Вначале были конфликты из-за того, что мы притирались друг к другу, как два совсем разных человека, — поделилась Юлия.

Кроме того, Зорий отметила, что будучи женой политика, ей нужно быть немного аккуратнее и ответственнее, нежели просто медийному человеку.

— На самом деле у меня нет токсичных людей в компании, перед которыми я бы могла как-то показаться. Меня трудно в чем-то обвинить и найти компромат, поскольку я по жизни такая, — сказала она.

Юлия отметила, что пока не готова к детям, однако уверена, что они у нее в будущем будут. Кроме того, Алексей также не против, не смотря на то, что у политика есть двое детей от предыдущего брака и внуки.

Ранее мы писали о том, что Юлия Зорий рассказала о смерти матери и домашнем насилии. Телеведущая потеряла маму, когда ей было 23 года. В тот момент рядом с Юлей был любимый человек, который постоянно ее психологически унижал.