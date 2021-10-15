Платье за €800 и подробности брака с министром: Юлия Зорий дала откровенное интервью

Ведущая Утра в большом городе на телеканале ICTV Юлия Зорий поделилась, что готова на время оставить работу только ради ребенка.
Об этом она рассказала Александре Кучеренко в эксклюзивном интервью 33 за 3.
Кроме того, ведущая отметила, что хотела стать мамой в 30 лет, однако она уже немного упустила этот момент. Но, Юлия намекнула, что это может произойти вскоре.
Зорий замужем за вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резников. Она призналась, советуется ли с ней муж по рабочим вопросам.
— Он мне все рассказывает. А я призываю его не отходить от своего, бороться за свою правду, — заявила Юлия Зорий.
По словам ведущей, первые деньги она заработала благодаря роли Снегурочки в Доме культуры. Тогда она получила 25 грн.
Сейчас она большую часть заработанных денег тратит на еду.
Самая дорогая вещь в гардеробе Зорий — свадебное платье, стоимостью €800.
Кроме того, Юлия отметила, что она пытается оставаться в своем весе до 70 кг. По словам ведущей, осенью она боится набрать лишний вес, как это бывает обычно.