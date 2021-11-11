Украинская телеведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий откровенно рассказала о потере матери, абьюзе в отношениях и личной психотерапии.

Ведущая рассказала, что ее мама умерла в возрасте 45 лет. Причиной смерти женщины стал менингит, который врачи долгое время не могли установить.

— Сложный период в жизни. Сейчас я даже не хочу разбираться в том, была ли это ошибка врачей. Это был сплошной ужас — лечение, отношение врачей. Даже не хочу это вспоминать… В любом случае ничего не вернуть, а разбираться в этом и делать себе эту рану еще глубже, смысла нет, — сказала Юлия.

В тот момент Юлии было 23 года, а ее поддержкой был любимый человек.

— Все было прекрасно, кроме одного момента, который я поняла спустя время… Человек, который меня сильно любил, все время психологически унижал. Ты не можеш понять этого в моменте, да и поверить… Он так делал, потому что любит и ревнует, — вспоминает Зорий.

Телеведущая отметила, что когда любишь, то любые действия второй половинки оправдываешь, даже пощечины. Влюбленные были вместе около года, после Юля поняла, что ей нужно выходить из этих отношений.

— Я понимала, что мне тут не место и нужно быстрее бежать, но я не могла… Тебя доводят до такого состояния, что ты начинаешь думать: кому такая еще будет нужна… Когда я сейчас все это вспоминаю, то это ужас. Единственным правильным решением было прекратить это, — отметила Юлия.

Зорий подчеркнула, что зачастую женщины боятся что-то менять. Они задаются вопросами: куда я пойду, как я буду жить, может что-то наладится. В этом случае нужен просто кто-то из вне, кто поможет тебе.

— Мне помог побег… Просто силой, я не хотела уходить. Мне даже там было нормально, но когда говорили: Ты на себя вообще посмотри. На что ты похожа…Я даже благодарна, что у меня были эти отношения. Для себя поняла, как должно быть, а как категорически нет, — подытожила Юлия.

Ведущая также призналась, что находится в личной психотерапии уже около 12 лет. Она сказала, что обратиться к психологу в 21 год ей посоветовала мама, но не потому что были явные проблемы, а просто.