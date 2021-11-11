Українська телеведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій розповіла про стосунки з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Пара узаконила свої стосунки 25 липня 2020 року. Разом вони вже понад чотири роки, а познайомилися на першій вечірці, присвяченій Євробаченню 2016.

За словами 35-річної Юлії, 55-річний Олексій наділений тими якостями, які вона любить та цінує в чоловіках. Телеведуча зазначила, що полюбила політика за розум, почуття гумору та надійність.

– Поруч із ним ти ні про що не хвилюєшся, і не переживаєш. Він дає впевненість… Я панікую постійно, а він гасить, – розповіла Зорій.

Телеведуча зазначила, що Олексій насамперед удома не політик, а її чоловік. І роботу із собою він не несе.

– Він комфортний в житті, і класно розмежовує роботу та сім’ю. Він справді намагається проводити більше часу вдома, незважаючи на свій щільний графік… Ми намагаємось витягнути максимум часу, – сказала Юлія.

Зорій зізналася, що вона схильна до конфліктів, може погарячкувати і довго відходити.

– Якби замість Олексія був хтось схожий на мене, то були б скандали постійно. Він якось акуратно все згладжує… Спочатку були конфлікти через те, що ми притиралися одне до одного, як дві зовсім різні люди, – поділилася Юлія.

Крім того, Зорій зазначила, що будучи дружиною політика, їй потрібно бути трохи акуратнішою та відповідальнішою, ніж просто медійній людині.

– Насправді у мене немає токсичних людей в ​​компанії, перед якими я могла б якось показатися. Мене важко в чомусь звинуватити та знайти компромат, оскільки я по життю така, – сказала вона.

Юлія зазначила, що поки що не готова до дітей, проте впевнена, що вони в неї в майбутньому будуть. Крім того, Олексій також не проти, незважаючи на те, що політик має двох дітей від попереднього шлюбу та онуків.

Раніше ми писали про те, що Юлія Зорій розповіла про смерть матері та домашнє насильство. Телеведуча втратила маму, коли їй було 23 роки. На той момент поруч біля Юлі була кохана людина, яка постійно її психологічно принижувала.