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Когда упала активность: Полякова с дочерью станцевали в купальниках

15 ноября 2021, 12:50
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Оля Полякова
Источник: Оля Полякова

Украинская певица Ольга Полякова вместе со своей старшей дочерью — 16-летней Марией станцевали для TikTok в купальниках.

Исполнительница предстала в кадре в раздельном купальнике изумрудного цвета на тонких завязках, Мария, в свою очередь, появилась в черном бикини с высокой посадкой.

@polyakova_olya #viral #sonevajani @mashapolyakova1 ♬ Tainted Love — Soft Cell

Обе дополнили образ солнцезащитными очками и распущенными волосами. Танец сопровождался песней Soft Cell — Tainted love.

Не все поклонники Поляковой отреагировали однозначно, некоторых возмутил танец матери и дочери.

  • За такое разве не бан?
  • Когда упала активность.
  • Оля огонь.
  • Что-то перепутали или как?
  • Кому это может нравится?
  • Какие конфетки!
  • Как это достало. Ничего хорошего в этом нет.
  • Прикольный танец.
  • Что это?
  • Люди сходят с ума. — Пишут пользователи сети.

Танец Оли и Марии просмотрели более 231 тыс. раз. Всего на аккаунт артистки в TikTok подписано более 533 тыс. пользователей.

Напомним, что сейчас Оля Полякова вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах. Ранее певица говорила, что обожает это место и старается приезжать сюда хотя бы два раза в год.

— Я влюбилась в них, как только первый раз увидела — 13 лет назад… Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце и умопомрачительный цвет воды, — написала она в Instagram.

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