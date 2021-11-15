Украинская певица Ольга Полякова вместе со своей старшей дочерью — 16-летней Марией станцевали для TikTok в купальниках.
Исполнительница предстала в кадре в раздельном купальнике изумрудного цвета на тонких завязках, Мария, в свою очередь, появилась в черном бикини с высокой посадкой.
@polyakova_olya #viral #sonevajani @mashapolyakova1 ♬ Tainted Love — Soft Cell
Обе дополнили образ солнцезащитными очками и распущенными волосами. Танец сопровождался песней Soft Cell — Tainted love.
Не все поклонники Поляковой отреагировали однозначно, некоторых возмутил танец матери и дочери.
- За такое разве не бан?
- Когда упала активность.
- Оля огонь.
- Что-то перепутали или как?
- Кому это может нравится?
- Какие конфетки!
- Как это достало. Ничего хорошего в этом нет.
- Прикольный танец.
- Что это?
- Люди сходят с ума. — Пишут пользователи сети.
Танец Оли и Марии просмотрели более 231 тыс. раз. Всего на аккаунт артистки в TikTok подписано более 533 тыс. пользователей.
Напомним, что сейчас Оля Полякова вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах. Ранее певица говорила, что обожает это место и старается приезжать сюда хотя бы два раза в год.
— Я влюбилась в них, как только первый раз увидела — 13 лет назад… Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце и умопомрачительный цвет воды, — написала она в Instagram.