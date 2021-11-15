Украинская певица Ольга Полякова вместе со своей старшей дочерью — 16-летней Марией станцевали для TikTok в купальниках.

Исполнительница предстала в кадре в раздельном купальнике изумрудного цвета на тонких завязках, Мария, в свою очередь, появилась в черном бикини с высокой посадкой.

Обе дополнили образ солнцезащитными очками и распущенными волосами. Танец сопровождался песней Soft Cell — Tainted love.

Не все поклонники Поляковой отреагировали однозначно, некоторых возмутил танец матери и дочери.

За такое разве не бан?

Когда упала активность.

Оля огонь.

Что-то перепутали или как?

Кому это может нравится?

Какие конфетки!

Как это достало. Ничего хорошего в этом нет.

Прикольный танец.

Что это?

Люди сходят с ума. — Пишут пользователи сети.

Танец Оли и Марии просмотрели более 231 тыс. раз. Всего на аккаунт артистки в TikTok подписано более 533 тыс. пользователей.

Напомним, что сейчас Оля Полякова вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах. Ранее певица говорила, что обожает это место и старается приезжать сюда хотя бы два раза в год.