Солистка группы Kazka Александра Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка.

В тот момент, когда местные власти торжественно поднимали украинский флаг, певица подошла к микрофону и акапельно исполнила гимн нашей страны. Соответствующим видео Зарицкая поделилась в своем Instagram.

— Большая честь для меня исполнить гимн Украины в честь исторического события – поднятия украинского флага в самом центре Нью-Йорка, — написала артистка.

Она отметила, что теперь флаг Украины будет развеваться рядом с флагом США в знак борьбы и веры в независимость нашей страны и мирного народа. Наш желто-голубой символ воли и любви к своей земле будет висеть в центре Нью-Йорка до того дня, когда Украина победит в войне с РФ.

— Спасибо мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и каждому человеку, который поддерживает украинцев в США. Наша миссия сейчас – быть объединенными как никогда, чтобы противостоять злу и достойно показывать, что свободные народы едины, не смотря на океан, который нас разделяет, — подчеркнула Зарицкая.

Ранее актриса Антонина Хижняк дала свою оценку – в чем секрет украинского сопротивления. По словам артистки, наша сила в единстве, которое удалось испытать далеко не каждому народу.