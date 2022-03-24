Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

Свободные народы едины! Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка

24 марта 2022, 14:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Свободные народы едины! Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка
Источник: Kazka

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка.

В тот момент, когда местные власти торжественно поднимали украинский флаг, певица подошла к микрофону и акапельно исполнила гимн нашей страны. Соответствующим видео Зарицкая поделилась в своем Instagram.

— Большая честь для меня исполнить гимн Украины в честь исторического события – поднятия украинского флага в самом центре Нью-Йорка, — написала артистка.

Она отметила, что теперь флаг Украины будет развеваться рядом с флагом США в знак борьбы и веры в независимость нашей страны и мирного народа. Наш желто-голубой символ воли и любви к своей земле будет висеть в центре Нью-Йорка до того дня, когда Украина победит в войне с РФ.

— Спасибо мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и каждому человеку, который поддерживает украинцев в США. Наша миссия сейчас – быть объединенными как никогда, чтобы противостоять злу и достойно показывать, что свободные народы едины, не смотря на океан, который нас разделяет, — подчеркнула Зарицкая.

Ранее актриса Антонина Хижняк дала свою оценку – в чем секрет украинского сопротивления. По словам артистки, наша сила в единстве, которое удалось испытать далеко не каждому народу.

Читайте также:
Свободные народы едины! Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-ЙоркаЛатвия внесла в черный список 25 российских артистов, которые поддерживают войну

Теги
Kazka , Гімн України , Нью-Йорк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь