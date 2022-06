Ким Кардашьян повредила уникальное платье Мэрилин Монро, в котором она появилась на благотворительном мероприятии Met Gala 2022. На одежде легендарной певицы и актрисы появились разрывы.

Ким заявила, что специально перед Met Gala 2022 сбросила 7 кг, чтобы втиснуться в культовое платье Монро, а после появления на мероприятии переоделась в точную копию наряда.

Однако зарубежное издание Pop Culture опубликовало снимок с плачевным состоянием платья после Ким — на задней части можно заметить надорванную ткань, а также отсутствие нескольких кристалов.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

