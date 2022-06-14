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Треснуло по швам: Ким Кардашьян испортила знаменитое платье Мэрилин Монро

14 июня 2022, 11:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ким Кардашьян
Источник: Getty Images

Ким Кардашьян повредила уникальное платье Мэрилин Монро, в котором она появилась на благотворительном мероприятии Met Gala 2022. На одежде легендарной певицы и актрисы появились разрывы.

Ким заявила, что специально перед Met Gala 2022 сбросила 7 кг, чтобы втиснуться в культовое платье Монро, а после появления на мероприятии переоделась в точную копию наряда.

— Я очень уважительно отношусь к этому платью. Я бы никогда не решилась в нем сидеть или есть. Не хочу его повредить, и ради этого откажусь от макияжа, который обычно наношу перед мероприятиями, — заявила Кардашьян перед вечеринкой.

Однако зарубежное издание Pop Culture опубликовало снимок с плачевным состоянием платья после Ким — на задней части можно заметить надорванную ткань, а также отсутствие нескольких кристалов.

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Представители музея Рипли, который одолжил платье звезде заявили, что были предприняты все меры предосторожности, чтобы предотвратить любой ущерб вещи.

— Это было непростым решением для Рипли, однако Ким Кардашьян продолжает проявлять огромное уважение к этой возможности и исторической одежде. Она придерживалась инструкции, которую мы создали заранее. Предмет одежды не пострадал, — заявили представители музея.

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