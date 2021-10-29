29 октября отмечают Всемирный день борьбы с псориазом. Это дерматологическое заболевание, главным признаком которого является наличие сухих бляшек, пятен красного или розового цвета на коже. Псориазом болеет около 3% населения земного шара, и знаменитости — не исключение.

Факты ICTV решили составить подборку звезд, у которых псориаз — далее в материале.

Ким Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян более 10 лет ведет борьбу с псориазом и неоднократно рассказывала об этом откровенно.

Заболевание передалось Ким по наследству от матери. Впервые псориаз у нее проявился в 25 лет во время простуды. Знакомый доктор помог предотвратить вспышку, однако через пять лет характерные пятна снова вернулись.

Ким не стесняется демонстрировать то, с чем ей приходится жить. Пятна выступают не только на теле, но и на лице.

Звезда следит за своим здоровьем не только внешним, но и внутренним. Следует рекомендациям врачей и пользуется натуральными мазями и кремами.

Кара Делевинь

Супермодель Кара Делевинь решила оставить подиум именно из-за псориаза. Девушка неоднократно появлялась на показах с характерными бляшками, а в последнее время и вовсе их не скрывала.

Недосып, множество работы, перелеты и плотный график усугубляли болезнь, поэтому звезда решила удариться в киноиндустрию.

В одном из интервью Делевинь призналась, что люди надевали перчатки, боясь к ней прикоснуться.

— Думали, что это заразно, — сказала Кара.

Кэриди Инглиш

37-летняя топ-модель и актриса Кэриди Инглиш впервые столкнулась с псориазом в 15 лет. В период обострения большая часть тела Кэриди покрывается характерными бляшками.

Несмотря на это, Инглиш удалось построить успешную карьеру. Модель не стесняется своего недуга и делится им в соцсетях, а также завлекает и поддерживает людей, которые тоже столкнулись с псориазом.

Лиэнн Раймс

Кантри-исполнительница Лиэнн Раймс более 30 лет скрывала от общественности то, что живет с псориазом. Лишь в 2020 году 39-летняя артистка впервые об этом рассказала в Instagram, опубликовав фото, на котором предстала полностью обнаженной.

Впервые у Лиэнн появились признаки псориаза в два года, уже к шести годам ее тело покрылось пятнами на 80%. Несмотря на это, в 11 лет она начала музыкальную карьеру, а в 14 получила первое Грэмми.

Сейчас Раймс удалось стабилизировать болезнь.

Кэмерон Диаз

Голливудская актриса борется с псориазом несколько лет. Болезнь поражает ее коленные чашечки и изгибы локтей. Сама Диаз по этому поводу не переживает, поскольку это никак не влияет на ее востребованность.