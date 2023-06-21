Все, что видела — аэропорты и площадки: Джамала собрала кругленькую сумму для Украины

Певица Джамала вновь собрала кругленькую сумму для помощи Украине. Сделала она это в рамках своего первого тура Северной Америкой.

Исполнительнице удалось собрать 2 млн грн. Она посетила 11 городов с программой Like A Bird, которую представила американской и канадской аудитории.

Кроме песен, Джамала также подготовила интересные лоты для благотворительных аукционов, которые проводила во время каждого концерта.

Среди них — сборник 300 стихов Лины Костенко с подписью автора, футбольный мяч с подписью футболиста Андрея Шевченко, марки, подписанные Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и личные вещи Джамалы с участия в различных телешоу, клипах.

— Не спрашивайте меня, успела ли я посмотреть города. Не ждите фотографий со знаковыми местами, поскольку все, что я видела — это аэропорты, отели и концертные площадки. Но самое главное — я видела людей. Десятки часов в пути и многие тысячи километров позади. Важный и пилотный, в это трудное для страны время, тур. Но наша сила — в единении, — отметила артистка.

Деньги, по словам Джамалы, будут переданы в различные благотворительные фонды.

Стоит отметить, что артистка активно помогает сборами для Украины. Так, если суммировать концерты, активации, в которых приняла участие Джамала в первые 100 дней полномасштабной войны, то это более $90 млн.