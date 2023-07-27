Певица Джамала показала, как экстренно эвакуировалась из охваченной огнем Сицилии (Италия). Артистка была вынуждена покинуть остров из-за лесных пожаров, которые вызвала аномальная жара.

Джамала рассказала, что должна была вылететь из Сицилии, где отдыхала, в определенное время, однако не смогла этого сделать, поскольку рейсы уже отменили.

— Я приехала в Катанию и думала, что вылечу в Варшаву. Но мой рейс отменили и перенесли в другой аэропорт в четырех часах от Катании. Конечно, я на него не успела, поэтому поехала в Палермо, — рассказала артистка.

Джамала показала, что по дороге до Палермо все вокруг было охвачено огнем, а в самой столице Сицилии не оказалось свободных в отеле мест.

— Много людей, хаос, все рейсы отменены. Поэтому я решила лечь на свою куртку и спала на полу. Проснулась в 5 утра, поскольку почувствовала, что через меня переступают другие люди, — поделилась певица.

Также она выразила свои соболезнования, отметив, что постоянно думала о том, сколько людей, животных и растений пострадало.

Джамале все таки удалось вылететь в в Мюнхен (Германия). От туда артистка должна отправиться в Варшаву.