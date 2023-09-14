Конкурс красоты Мисс Украина Вселенная провел ребрендинг и изменил название. Причиной тому является скандал вокруг участниц Мисс Украина 2023.

Конкурсы часто путают из-за схожего название, однако они совершенно разные. Мисс Украина Вселенная отмечают, что хотят отгородится от этой грязи, к которой они не имеют никакого отношения, а потому теперь их название – Мисс Вселенная Украина.

В Instagram конкурса отметили, что они бойкотируют любые виды сексуальных домогательств, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом, неэтичные высказывания в отношении участниц, отмечая, что не все люди одинаковые, как и бренды, и конкурсы красоты.

Сейчас смотрят

— Хотим напомнить: Мисс Вселенная — это инклюзивный конкурс, в котором могут участвовать все женщины независимо от их параметров тела, семейного статуса, а начиная с 2024 года будут сняты требования по возрасту участниц. Уже 17 лет мы работаем с целью прославлять Украину и предоставить голос женщинам нашей страны на международной арене. Чтобы отныне никогда действия коллег не ассоциировались с нашим конкурсом, мы меняем название, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее вокруг конкурса красоты Мисс Украина разгорелся скандал. Блогер Андрей Лузан заявил, что некоторые участницы имеют связь с РФ. После комитет конкурса создал этическую группу проверки, по результата которой подтвердились некоторые факты.

В итоге из конкурса было исключено три участницы.