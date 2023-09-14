Конкурс краси Міс Україна Всесвіт провів ребрендинг і змінив назву. Причиною цього став скандал навколо учасниць Міс Україна 2023.

Конкурси часто плутають через схожу назву, проте вони абсолютно різні. Міс Україна Всесвіт зазначають, що хочуть відгородиться від цього бруду, до якого вони не мають жодного стосунку, а тому тепер їхня назва – Міс Всесвіт Україна.

В Instagram конкурсу зазначили, що вони бойкотують будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв’язки з країною-окупантом, неетичні висловлювання щодо учасниць, наголошуючи, що не всі люди однакові, як і бренди, й конкурси краси.

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– Хочемо нагадати: Міс Всесвіт – це інклюзивний конкурс, у якому можуть брати участь усі жінки, незалежно від їхніх параметрів тіла, сімейного статусу, а із 2024 року буде знято вимоги щодо віку учасниць. Уже 17 років ми працюємо з метою прославляти Україну та надати голос жінкам нашої країни на міжнародній арені. Щоб відтепер ніколи дії колег не асоціювалися з нашим конкурсом, ми змінюємо назву, – ідеться у заяві.

Нагадаємо, раніше навколо конкурсу краси Міс Україна розгорівся скандал. Блогер Андрій Лузан заявив, що деякі учасниці мають зв’язок із РФ. Після комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, за результатами якої підтвердилися деякі факти.

У підсумку з конкурсу було виключено три учасниці.