Шеф-повар Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей девушке. Во время шоу Пекельні борошна на СТБ кулинар рассказал Григорию Решетнику о роде деятельности своей избранницы.

— Моя девушка из Николаева и работает кондитером. Делает десерты — просто святая. И я смотрю, что ей заказали одновременно 20 десертов и всего 10 минут, чтобы приготовить. Она выложила все ингредиенты, оборачивается ко мне и говорит фразу: Сейчас будут бороды лететь, — признался Евгений.

Кулинар добавил, что он не стал спрашивать у девушки, что значит эта популярная в Николаеве фраза. Клопотенко убедился, что у жителей Николаевщины есть своеобразный говор.

Евгений — не единственный шеф-повар, который скрывает свою возлюбленную.

К примеру, Эктор Хименес-Браво прячет свою девушку — все ради ее безопасности. Кулинар признался, что прошлые отношения ничем хорошим не закончились, когда он их выставлял напоказ. Также за многие месяцы войны россияне угрожали повару, и он не хочет, чтобы это касалось и его близких.