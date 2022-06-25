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Я влюблена: Надежда Матвеева собралась замуж за младшего на 20 лет мужчину

25 июня 2022, 16:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Надія Матвєєва

Телеведущая Надежда Матвеева рассказала Григорию Решетнику о своей любви, знакомстве своего спутника с ее семьей, а также поделилась мыслями о свадьбе.

— Со своей любовью я знакома чуть больше года. Я бы и дальше держала это в секрете, потому что он не публичный человек. За этот год мы не только наслаждались жизнью, но и прошли испытания. У нас в стране война — мы стали очень близкими людьми. Нас познакомили общие знакомые на вечеринке — он не знал, кто я и чем занимаюсь. Его также шокировал мой возраст. Я вообще не могла себе представить, что мы будем вместе. Причина — разница в возрасте составляет 20 лет, — призналась Надежда.

Телеведущая добавила, что для нее такая разница в возрасте — табу, ведь такие отношения не имеют смысла. Однако звезда уже успела познакомить своего избранника со своей семьей.

— Это случилось до войны. Тогда это воспринималось нормально. А вот когда стало известно, что все серьезно — отношение изменилось. Мама и сын его не очень хорошо воспринимают. Мне кажется, что их не устраивает наша с ним близость. Я думаю, что моему мужчине это неприятно, — добавила Матвеева.

Ведущая заявила, что у ее избранника тоже есть дети, но она с ними не знакома. Как оказалось, Надежда уже получила предложение руки и сердца. 

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— Это было неожиданно. Мы не договаривались о создании семьи. Это было по видоесвязи. Он сказал мне, что хочет жениться, и предложил выйти замуж. Я сказала да, но это не считается предложением, поскольку нет обручального кольца — об этом он сам мне сказал. Сейчас война, а купить кольцо нет возможности. Возможно, планируем свадьбу — я дважды женатая женщина. Мен просто приятно, что это сильные отношения, — заявила Матвеева.

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