Надежда Матвеева поранила лоб во время съемок нового проекта СТБ Позывной Надежда. Это произошло, когда телеведущая попыталась пострелять из винтовки.

В соцсетях Матвеева показала видео, на котором видно рассеченный лоб телеведущей и попытки остановить кровь влажными салфетками.

— Мы с командой снимали эпизод с одной из героинь, снайпером Ириной. Вместе отправились на полигон, чтобы я посмотрела, как снайпер стреляет из винтовки и сама попробовала это сделать. Я пыталась сделать все осторожно и правильно, но во время выстрела из винтовки оптическим устройством мне повредило лоб. Пришлось обратиться в больницу, где хирург мастерски наложил несколько швов. Их сейчас почти не видно. Надеюсь, все быстро заживет, — рассказала Надежда Матвеева.

Несмотря на травму, телеведущая была настроена работать — уже на следующий день была запланирована съемка эфирного ролика нового проекта. Гримерам удалось мастерски скрыть шрам на лице.

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Позывной Надежда выйдет в эфире СТБ уже 19 марта. Проект посвящен несокрушимым украинским женщинам, которые ежедневно приближают нашу победу.

В каждом выпуске проекта ведущая Надежда Матвеева встретится с одной из героинь, чтобы вместе рассказать, чем она занималась до войны и как выглядит ее фронт сегодня.