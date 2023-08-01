Хореограф Влад Яма, который с началом полномасштабной войны в Украине выехал за границу, впервые ответил, не стыдно ли ему за такой шаг.

Танцор находится с семьей в США, откуда регулярно публикует разнообразные фото, за что ему прилетает хейт. Так, под одной из публикаций подписчик Ямы решил прямо спросить, бывает ли ему стыдно за то, что он выехал за границу в такое сложное время для нашей страны.

Влад не стал подбирать много слов, а потому просто оставил хэштег #регулярно.

Не оставил он без внимания и вопрос о фронте, а именно — не слабо ли ему туда пойти.

— Ну, здесь уже прислушаюсь исключительно к военным, извините, — написал в ответ Яма.

Влад Яма впервые сказал, стыдно ли ему за то, что он отсиживается за границей / 2 images

Стоит отметить, что за бегство за границу Влада Яму регулярно критикуют. В своем Instagram он показывает фото с отдыха, как выступает на благотворительных концертах, публикует сборы и реакцию на обстрелы российскими оккупантами украинских городов.

Фото: Влад Яма