Илон Маск планирует заплатить $5 тыс. 19-летнему Джеку Суини, который следил за личным самолетом миллиардера. Так, глава Tesla не хочет подвергать свою жизнь опасности.

Речь идет о странице в Twitter, которая автоматически отслеживает местонахождение самолета Илона. Для этого используется общедоступная информации в сети.

Маск обратился к владельцу страницы еще в ноябре 2021 года с просьбой удалить информацию. Пара обменялась еще несколькими сообщениями, и глава Tesla потребовал подробностей о том, как Суини настроил ботов и сколько на этом заработал. По словам подростка, заработок на ботах не превышается $20 в месяц.

В конце концов Маск предложил $5 тыс. за удаление аккаунта.

— Мне не нравится идея быть застреленным психом, — заявил миллиардер.

Суини предложил встречное предложение в размере $50 тыс., заявив, что деньги будут отличной поддержкой в ​​​​колледже или помощью в покупке Tesla Model 3.

Маск сказал, что рассмотрит это предложение, но позже заявил, что не считает правильным платить за закрытие аккаунта. В конце концов, он перестал отвечать.

Многие публичные личности и миллиардеры столкнулись с преследованием. К примеру, Тиму Куку угрожала 45-летняя женщина, которая отправляя ему по электронной почте фотографии заряженного пистолета. Однажды она даже пыталась проникнуть в его дом.