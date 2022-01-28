Ілон Маск планує заплатити $5 тис. 19-річному Джеку Суїні, який стежив за особистим літаком мільярдера. Так, глава Tesla не хоче наражати своє життя на небезпеку.

Йдеться про сторінку в Twitter, яка автоматично відстежує місцеперебування літака Ілона. Для цього використовується загальнодоступна інформація в мережі.

Маск звернувся до власника сторінки ще у листопаді 2021 року із проханням видалити інформацію. Пара обмінялася ще кількома повідомленнями, і глава Tesla попросив подробиць про те, як Суїні налаштував ботів і скільки на цьому заробив. За словами підлітка, заробіток на ботах не перевищує $20 на місяць.

Зрештою Маск запропонував $5 тис. за видалення облікового запису.

– Мені не подобається ідея бути застреленим психом, – заявив мільярдер.

Суїні запропонував зустрічну пропозицію у розмірі $50 тис., заявивши, що гроші будуть чудовою підтримкою в коледжі або допомогою в купівлі Tesla Model 3.

Маск сказав, що розгляне цю пропозицію, але пізніше заявив, що не вважає за правильне платити за закриття акаунту. Зрештою, він перестав відповідати.

Багато публічних осіб та мільярдерів зіткнулися з переслідуванням. Наприклад, Тіму Куку загрожувала 45-річна жінка, яка надсилала йому електронною поштою фотографії зарядженого пістолета. Якось вона навіть намагалася пробратися до його будинку.