Тим Кук признался, что его преследовала женщина, отправляя ему по электронной почте фотографии заряженного пистолета. Однажды она даже пыталась проникнуть в его дом.

Суд округа Санта-Клара запретил женщине владеть оружием и приближаться к Куку или к его месту жительства до 29 марта.

Так, в январе компания Apple подала иск на 45-летнюю жительницу Вирджинии за угрозы Тиму — подобные действия длились с 2020 года. Тогда она написала, что состояла в романтических отношениях с главой Apple и является его женой. К этим заявлениям она добавила, что у них родились близнецы.

За более чем месяц она отправила Куку более 200 писем, которые с каждым разом были все более угрожающие. К ним она прикладывала снимки боевого пистолета. Она также создавала мелкие компании с оскорбительными названиями и без согласия главы Apple назначала его руководителем, указывая его домашний адрес в контактах.

Ситуация достигла критической точки в октябре — тогда женщина появилась возле дома Кука в Пало-Альто на машине. Она заявила охране, что хочет поговорить с ним — ей отказали в просьбе. После этого она вернулась снова, где ее и остановили полицейские. В машине они не обнаружили оружия, но транспорт конфисковали из-за просроченных прав.

В начале января она отправила главе Apple письмо, в котором приказала ему освободить квартиру, так как планирует переехать на следующей неделе.