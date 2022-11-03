Співак Wellboy (справжнє ім’я – Антон Вельбой) розповів про те, що йому дзвонив музичний продюсер Юрій Бардаш, який втік із України в РФ.

Каже, мету дзвінка свого експродюсера не зрозумів. Можливо, путініст був у нестабільному, неадекватному стані.

– Я його заблокував, відписався в Instagram… Я не знаю, там ось ці розмови стандартні від Юри. Мені нема про що говорити. Не хочеться навіть згадувати цю людину, – підкреслив Wellboy.

Сам артист поки що не знайшов нового продюсера, проте зазначає, у нього чудова команда, з якою вони все роблять.

Зараз дивляться

– Є люди-однодумці, які допомагають мені постійно. Тому, сказати, що я повністю самостійний не можна. Але за цей рік я дійсно став більш самостійнішим. Мені вже не можна сказати, що мені робити, писати, виконувати….У більшості випадків, я відповідаю сам за себе, – розповів Антон.

Нагадаємо, до червня 2022 року Юрій Бардаш не оголошував публічно свою позицію з приводу повномасштабної війни в рідній країні. Згодом він видав, порівнявши Україну з нацистською Німеччиною.

Спершу зрадник відсиджувався в Грузії, проте через п’ять місяців йому стали надходити погрози і Бардаш вирішив утекти до Москви.