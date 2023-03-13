Компанія Disney опублікувала повноцінний трейлер ремейка Русалоньки. Короткий ролик показали просто під час проведення Оскар 2023.

У двохвилинному відео показали всіх основних героїв фільму – Аріель рятує принца Еріка, і за класичним сюжетом, закохується в нього. На кадрах показали й батька головної героїні – царя Тритона, а також антагоніста – відьму Урсулу. Навіть балакучу чайку Скаттла показали – невід’ємний персонаж культової історії.

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За сюжетом, головна героїня укладає договір з Урсулою, щоб дізнатися більше про життя на суші. Однак, імпульсивне рішення веде за собою безліч проблем, з якими дівчині доведеться зіткнутися.

Головну роль русалочки зіграла Голлі Бейлі. Знімати картину вирішив Роб Маршалл – він знається на фільмах з морської тематики, оскільки виступав режисером Піратів Карибського моря. Вибір Голлі на роль Аріель став першим випадком, коли афроамериканська акторка грає діснеївську принцесу.

Прем’єра Русалоньки в Україні відбудеться вже 25 травня 2023 року.

Утім, до кінотеатру можна піти просто зараз, щоб насолодитися приємним мультфільмом – картина Мавка. Лісова пісня зібрала майже 25 млн грн за перший вікенд. Найдорожчий в Україні мультфільм за перші дні подивилося понад 190 тис. осіб.