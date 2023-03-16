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Не час відпочивати після Оскара: Гільєрмо дель Торо працює над Франкенштейном для Netflix

16 Березня 2023, 12:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гильермо дель Торо
Джерело: Getty Images

Гільєрмо дель Торо готується до знімання нового фільму Франкенштейн для Netflix. Акторів для картини вже набирають.

Так, у майбутньому фільмі можуть з’явиться Ендрю Гарфілд, Оскар Айзек і Міа Гот, а сам Гільєрмо буде сценаристом і режисером.

Інсайдери стверджують, що володар Оскара 2023 за фільм Піноккіо старанно працює над сценарієм, а акторам поки що не надходили офіційні пропозиції знятися, але зустрічі вже були. Актори згодні зніматися в картині – залишилося тільки дочекатися офіційних заяв від зірок.

Зараз дивляться

Раніше дель Торо заявляв, що давно хотів зняти фільм за культовою історією Мері Шеллі. Поки не ясно, чи буде бачення режисера відповідати канонам.

Утім, ми вже знаємо, коли покажуть ще один фільм за легендарною історією – нещодавно в мережі показали трейлер Русалоньки. Картина вийде в прокат 25 травня.

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Джерело
Deadline
Теги
Фільм Ґільєрмо дель Торо
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