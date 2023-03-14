Новый сезон популярного американского сериала Эйфория от HBO Max может выйти уже в этом году.

Исполнительный вице-президент HBO Франческа Орси отметила, что они готовы продолжать работать с командой сериала и в дальнейшем:

— Для нас большая честь работать с этой одаренной, чрезвычайно талантливой командой, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего путешествия с ними в третьем сезоне.

Когда выйдет третий сезон Эйфории

Официальная дата выхода неизвестна, ведь съемки сериала еще не начались. В одном из интервью для журнала Vogue Мод Апатоу (Лекси) рассказала, что даже не видела сценарий.

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— Я, честно говоря, ничего не знаю. Вскоре мы должны получить сценарии и услышать о следующем сезоне, но я совершенно не знаю!

Интервью вышло месяц назад. Поэтому съемки третьего сезона запланированы не раньше чем на вторую половину 2023 года. Вероятно, новый сезон зрители смогут увидеть уже в 2024-м.

Актерский состав третьего сезона

В актерский состав вернется Зендая в роли Ру, которая сыграет с другими постоянными актерами Эйфории: Хантером Шафером (Джулс), Джейкобом Элорди (Нейт) и другими.

Пока не известно, вернутся ли Доминик Файк и Хлоя Черри. Барби Феррейра, сыгравшая Кэт, разочаровала своих поклонников и сообщила, что не вернется в третьем сезоне.

Вероятно, количество эпизодов традиционно составит 8.

О чем будет третий сезон

В третьем сезоне, вероятно, герои продолжат распутывать все, что происходило раньше.

Нейт столкнется с последствиями отправления отца в тюрьму, у Кэсси и Мэдди есть шанс на то, чтобы снова стать друзьями. Также стоит не забывать о тайне, которая может стать ключевой сюжетной линией – секретный брат Нейта, дважды появлявшийся на семейном портрете в обоих сезонах.

Трейлера не будет до объявления официальной даты выхода третьего сезона в эфир.

О чем первый и второй сезоны Эйфории

Молодая девушка Ру, которую сыграла Зендая, возвращается домой после реабилитации. Она чуть не погибла от передозировки, однако не собирается прекращать прием психотропных препаратов. Ее жизнь меняется после знакомства с девушкой по имени Джулс.

Параллельно проходят еще несколько сюжетных линий об одноклассниках Ру и их жизни.

Во втором сезоне продолжаются истории центральных персонажей. Первая серия посвящена Ру и Али. Девушка рассказывает о своей жизни, но быстро начинает понимать, что находится под действием психотропного вещества. Героиня снова возвращается к своим проблемам с уже бывшей девушкой Джулс.

Параллельно активно разворачиваются события вокруг второстепенных персонажей. Медди разошлась с Нейтом, а Кэсси неожиданно влюбляется в бывшего парня подруги. Второй сезон будто пытался шокировать зрителя. Каждый эпизод имеет много неоднозначных ходов.